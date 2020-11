Playstation Plus su PS5, quali giochi gratis PS4 ci saranno?

A novembre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis PlayStation Plus Collection per PS5, un pacchetto di benvenuto che include ben 20 giochi per PlayStation 5 giocabili sulla nuova console sin dal day one.

Inizialmente sono stati annunciati 18 giochi per PlayStation Plus Collection ma la lista è stata recentemente aggiornata con due nuovi giochi targati Activision, ovvero Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition.

Giochi PlayStation Plus PS5

Bloodborne

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Days Gone

Detroit Become Human

God of War

inFAMOUS Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

L'elenco include poi giochi Sony come inFAMOUS Second Son, God of War, The Last Of Us Remastered, The Last Guardian e Uncharted 4 Fine di un Ladro oltre a giochi third party del calibro di Resident Evil 7 Biohazard, Fallout 4, Monster Hunter World e Final Fantasy XV Royal Edition. Le sorprese però non finiscono qui perchè a novembre gli iscritti PlayStation Plus potranno scaricare gratis Bugsnax per PlayStation 5, oltre a La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto.