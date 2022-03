PlayStation Plus: qual è stato il primo gioco gratis per gli abbonati?

Nato nel giugno 2010, in quasi dodici anni di vita il servizio PlayStation Plus ha visto passare oltre 700 giochi inclusi nella lineup Instant Game Collection per PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PlayStation Vita e PlayStation 5. Ma qual è stato il primo gioco gratis PlayStation Plus in assoluto?

Parlare di primo gioco non è corretto in quanto nel mese di debutto il servizio ha proposto ben cinque diversi giochi, ovvero WipEout HD per PS3, Age of Zombies per PS3 e PSP, Fieldrunners per PS3 e PSP, Destrution Derby (PS1 Classic) e LittleBigPlanet per PlayStation 3.

Un catalogo che lasciava dunque intravedere le potenzialità di un servizio che sarebbe in pochi anni diventato assolutamente centrale nelle strategie di Sony e punto cardine dell'offerta ludica targata PlayStation. Negli anni PlayStation Plus si è evoluto offrendo anche altri servizi come sconti esclusivi per gli abbonati, prove dei giochi (attualmente non più disponibili) e spazio Cloud per i salvataggi, in attesa della prossima evoluzione rappresentata da Project Spartacus, ideale sostituto di PlayStation Plus e Now, servizio rumoreggiato ma mai ufficialmente annunciato da Sony.

Quali sono i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022? Questo mese, Sony offre agli abbonati Ghost of Tsushima Legends (solo multiplayer), Ghostrunner, ARK Survival Evolved e Team Sonic Racing.