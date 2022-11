PlayStation Plus: quando annunciano i giochi di dicembre e quando escono?

Abbiamo superato agilmente la metà del mese di novembre e ci avviciniamo a grandi passi a dicembre e di conseguenza all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2022. Ma quando ci sarà l'annuncio? Ecco la data da segnare sul calendario per essere sicuri di non mancare all'appello al momento dell'annuncio.

Quando annunciano i giochi PlayStation Pus di dicembre 2022?

I nuovi giochi PlayStation Plus di dicembre 2022 verranno annunciati mercoledì 30 novembre alle 17:30 ora italiana, seguendo una strada ormai ampiamente collaudata. Parliamo naturalmente dei soli giochi per gli abbonati Essentials, mentre i giochi Premium ed Extra verranno annunciati, salvo cambi di programma, a metà dicembre.

Quando escono i giochi PlayStation Plus di dicembre 2022?

I nuovi giochi PS Plus Essentials saranno disponibili per il download a partire dalla tarda mattinata di martedì 6 dicembre e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di gennaio 2023 compreso.

Nel frattempo potete scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2022, questo mese gli abbonati Essentials possono riscattare Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection mentre per gli abbonati Premium ed Extra arriva tutta la serie di Kingdom Hearts comprese le raccolte, Kingdom Hearts 3 (senza il DLC Re:Mind) e lo spin-off Kingdom Hearts Melody of Memory.