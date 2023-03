PlayStation Plus: quando annunciano i giochi Extra e Premium di marzo 2023?

Dopo aver pubblicato i giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2023 siamo in attesa che Sony confermi la lineup PlayStation Plus Extra e Premium, in parte già nota, ma con altri titoli ancora da svelare.

A marzo, tra i giochi gratis per gli iscritti PlayStation Plus Extra e Premium troviamo TChia, Rainbow Six Extraction, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri e Immortals Fenyx Rising di Ubisoft:

PlayStation Plus Extra e Premium marzo 2023

Ghostwire Tokyo PS5 20GB

Tom Clany's Rainbow Six Extraction PS4 e PS5 60GB

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri PS5 120GB

Immortals Fenyx Rising PS4 e PS5 33GB

TChia PS4 e PS5 (peso da definire)

Questi sono solo alcuni dei giochi Extra e Premium di marzo 2023, la lista completa verrà annunciata nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo, alle 17:30 ora italiana. I giochi saranno poi disponibili a partire dal 21 marzo iniziando da TChia disponibile su PlayStation Plus dal giorno del lancio.

Nel frattempo sono iniziate le speculazioni sui giochi gratis PlayStation Plus Essential di aprile 2023, non ci sono ancora rumor precisi ma tra i tanti si fanno i nomi di Riders Republic e Two Point Campus. Per scoprirli dovremo però attendere la fine del mese di marzo quando Sony annuncerà i nuovi giochi PS Plus di aprile.