PlayStation Plus: quando annunciano i nuovi giochi di febbraio 2024? Data e ora

State aspettando con ansia l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential, Extra e Premium di febbraio 2024? Allora in questo caso le date da segnare sul calendario sono due, prendete appunti o aprite l'app Calendario per sincronizzare date e orari e non perdervi gli annunci di Sony.

Annuncio PlayStation Plus Essential febbraio 2024

Per conoscere i giochi riservati agli abbonati PS Plus Essential di febbraio bisognerà attendere l'ultimo mercoledì di gennaio: appuntamento al 31 gennaio alle 17:30 per l'annuncio di Sony sui nuovi giochi PlayStation Plus Essential per PS4 e PS5. I giochi saranno poi disponibili per il download dal 6 febbraio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di marzo compreso.

PlayStation Plus Extra e Premium febbraio 2024

In questo caso l'attesa sarà più lunga: i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023 verranno annunciati mercoledì 14 febbraio alle 17:30 ora italiana, disponibili poi a partire da martedì 20 febbraio.

E se nel caso dei giochi Xbox Game Pass di febbraio 2024 abbiamo già delle conferme, tutto tace per quanto riguarda la lineup PlayStation Plus Essential, Extra e Premium del prossimo mese. Tuttavia un recente leak sembra aver suggerito l'arrivo di Alone In The Dark The New Nightmare tra i giochi PlayStation Plus Premium nel prossimo futuro. Lo vedremo proprio a febbraio? Non è da escludere.