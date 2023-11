PlayStation Plus: quando annunciano i giochi gratis di dicembre 2023?

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di dicembre 2023? Ecco le date da segnare sul calendario per essere tra i primi a scoprire quando Sony svelerà la lineup PS Plus Essential, Extra e Premium di dicembre.

Annuncio PlayStation Plus Essential dicembre 2023 data e ora

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium dicembre 2023

Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Essential, mentre l'orario non è ancora certo dal momento che a novembre i giochi PlayStation Plus sono stati annunciati alle 16:30 ora italiana anziché alle consuete 17:30. Solo un errore (magari dovuto all'introduzione dell'ora solare?) o cambio di orario definitivo per il reveal dei giochi PS Plus? Lo scopriremo il prossimo mese.saranno poi disponibili per il download da marted 5 dicembre dicembre e fino al primo lunedì di gennaio 2024 compreso.Nel caso dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium,anche in questo caso con orario da confermare, presumibilmente le "solite" 17:30 a meno di cambiamenti. Per il download dei giochi da PlayStation Store bisognerà poi attendere la giornata di martedì 19 dicembre.