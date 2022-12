PlayStation Plus: quando annunciano i nuovi giochi gratis di gennaio 2023?

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine dell'anno ma manca ancora qualcosa prima di finire questo 2022: l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2023, fortunatamente però non tarderà troppo ad arrivare. Ecco la data da segnare sul calendario per essere sicuri di non perdere l'annuncio di Sony.

A meno di eventuali variazioni dovute alle festività natalizie ed alla pausa dalle attività lavorative l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023 avverrà mercoledì 28 dicembre alle 17:30 ora italiana. Poco prima della fine dell'anno dunque scopriremo i primi giochi PlayStation Plus del 2023 riservati agli abbonati Essentials, questi saranno poi disponibili a partire da martedì 3 gennaio.

Ancora mistero sui giochi della lineup ma nelle nostre previsioni sui nuovi giochi PlayStation Plus di gennaio 2023 abbiamo citato giochi come The Last of Us Remastered e The Last of Us Parte 2, ideale punto di partenza per festeggiare l'uscita della serie TV The Last of Us. Secondo voi è impossibile? Alla nostra lista abbiamo aggiunto Star Wars Jedi Fallen Order e produzioni più piccole ma comunque interessanti come Chicory A Colorful Tale, Little Nightmares 2 e Generation Zero.

