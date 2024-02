PlayStation Plus: quando annunciano i nuovi giochi 'gratis' di marzo 2024?

I giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 sono ora disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5 ma è già tempo di guardare oltre per scoprire quando verranno annunciati i giochi gratis PS Plus di marzo.

Annuncio PlayStation Plus marzo 2024: data e ora

Come sempre, è necessario fare due diverse distinzioni dal momento che Sony è solita annunciare i giochi in due "wave", una alla fine del mese precedente e una a metà del mese corrente.

Per quanto riguarda l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 questo è atteso per mercoledì 28 marzo alle 17:30 ora italiana, i giochi saranno poi disponibili a partire da martedì 5 marzo. Ovviamente, tutto questo a meno di eventuali cambiamenti improvvisi e/o imprevisti.

I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024 verranno invece annunciati mercoledì 13 marzo alle 17:30 ora italiana e saranno poi scaricabili da martedì 19 marzo.

Al momento non ci sono leak o anticipazioni sui giochi in arrivo a marzo su PlayStation Plus Extra, Essential e Premium ma come sempre, non è escluso che interessanti voci di corridoio possano arrivare entro la fine del mese.

Ricordatevi infine che se siete abbonati a PlayStation Plus Premium potete ora provare gratis Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2.