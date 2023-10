PlayStation Plus: quando annunciano i nuovi giochi di novembre? Data e ora

Quando annunciano i nuovi giochi PlayStation Plus di novembre 2023? I giochi PS Plus di ottobre sono ora disponibili per il download ma è già tempo di guardare avanti e capire cosa ci aspetta il prossimo mese, almeno per quanto riguarda le date e l'orario degli annunci di Sony.

PlayStation Plus Essential novembre 2023 annuncio

Nel caso dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential ci sarà un piccolo ritardo sulla tabella di marcio: come noto, i nuovi giochi PS Plus vengono annunciati l'ultimo mercoledì del mese e resi disponibili il martedì successivo, per esigenze di calendario però l'annuncio verrà rimandato al primo mercoledì di novembre.

Ricapitolando dunque, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023 nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre alle 17:30 ora italiana, i giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 7 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Annuncio giochi PlayStation Plus Extra Premium novembre

Per quanto riguarda invece i giochi Extra e Premium bisognerà attendere qualche giorno in più: l'annuncio è previsto per mercoledì 9 novembre mentre i giochi saranno disponibili a partire dal 14 novembre. E c'è già il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium annunciato per novembre, si tratta di Teardown, disponibile al day one per gli abbonati, dal 15 novembre.