PlayStation Plus: quando annunciano i giochi PS4 e PS5 di settembre 2023?

Sono da poco disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023, questo mese gli abbonati PS Plus possono scaricare gratis Death's Door, PGA Tour 2K23 e Dreams di Media Molecule.

Ma come sempre, si guarda già avanti ed ecco la data prevista per l'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus Essential di settembre 2023 per PS4 e PS5: per comunicazioni ufficiali di Sony dovremo attendere mercoledì 30 agosto alle 17:30 ora italiana, i giochi PlayStation Plus Essential del prossimo mese saranno poi disponibili per il download da martedì 5 settembre e fino al primo lunedì di ottobre.



Non ci sono ancora leak o anticipazioni sui nuovi giochi PS Plus Essential di settembre, probabilmente a metà mese arriveranno i primi rumor e ovviamente non mancheranno le nostre previsioni. C'è già invece il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di agosto: parliamo di Sea of Stars, disponibile sin dal day one nel catalogo PS Plus e Xbox Game Pass.



Nel frattempo vi ricordiamo che a metà agosto Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium, sempre dal 15 agosto ecco i giochi che abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus: 8-Bit Armies, Borderlands 3, Carmageddon Max Damage, The Crew 2, DCL The Game, Grip, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Kiwami, Yakuza 0 e Nidhogg.