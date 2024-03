PlayStation Plus: quando annunciano i nuovi giochi PS5 e PS4 di aprile 2024?

Sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 ma è già tempo di guardare oltre per scoprire quando verranno annunciati i giochi PS Plus Essential, Extra e Premium di aprile 2024. Ecco le date da segnare sul calendario per non farsi trovare impreparati.

Da martedì 5 marzo sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo per PS5 e PS4, questo mese gli abbonati possono scaricare quattro giochi al posto dei consueti tre: SIFU, F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2 La Regina dei Sussurri, tutti disponibili su entrambe le console di casa Sony.

Annuncio PlayStation Plus Essential aprile 2024

Nel caso dei giochi PlayStation Plus Essential l'annuncio di Sony è previsto per il tardo pomeriggio di mercoledì 27 marzo, alle 17:30 ora italiana (a meno ovviamente di cambi di programma e/o imprevisti), con i giochi che saranno poi resi disponibili per il download da martedì 2 aprile 2024.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium aprile 2024

Per quanto riguarda i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024 invece l'annuncio arriverà più avanti ovvero nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile, sempre alle 17:30 ora italiana. Per il download su PS4 e PS5 bisognerà invece attendere la giornata di martedì 16 aprile.