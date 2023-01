PlayStation Plus: quando annunciano e quando escono i giochi gratis di febbraio 2023?

Sony ha da poco annunciato i giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra di gennaio 2023 ma ci avviciniamo alla seconda metà del mese ed è tempo di pensare anche ai nuovi giochi della lineup PlayStation Plus Essentials. Quando ne sapremo di più?

I nuovi giochi PlayStation Plus Essentials per PS4 e PS5 verranno annunciati a fine mese e più precisamente mercoledì 25 gennaio alle 17:30, seguendo uno scherma ormai collaudato che prevede l'annuncio dei giochi PS Plus l'ultimo mercoledì del mese, salvo imprevisti e/o cambiamenti improvvisi dovuti a cause di forza maggiore.

Dopo l'annuncio, bisognerà aspettare pochi giorni per poter scaricare i nuovi giochi, disponibili per il download da martedì 7 febbraio 2023. Non sappiamo ancora nulla sulla lineup del prossimo mese ma noi come di consueto ci siamo cimentati nelle nostre previsioni dei nuovi giochi PlayStation Plus di febbraio 2023 ipotizzando l'arrivo di The Last of Us Parte 2 (così da rilanciare il gioco in occasione del debutto della serie TV di The Last of Us), The Tomorrow Children Phoenix Edition e Resident Evil 4, quest'ultimo in vista del lancio dell'aggiornamento gratuito per PlayStation VR2 disponibile dal 22 febbraio.

Nel frattempo, questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle offerte sull'abbonamento PlayStation Plus con un risparmio fino al 40% sull'iscrizione annuale Premium ed Extra