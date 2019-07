PlayStation Plus: quando saranno annunciati i giochi PS4 gratis di agosto 2019?

Ci avviciniamo alla fine del mese di luglio e come di consueto cresce l'attesa per l'annuncio dei giochi PS4 gratis PlayStation Plus di agosto 2019. Ma quanto dovremo attendere esattamente?

L'attesa non sarà molto lunga, l'annuncio non arriverà oggi bensì il 31 luglio, come da tradizione durante l'ultimo mercoledì del mese, nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 18.00. I giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 6 agosto.

Ma quali giochi possiamo aspettarci a luglio per gli abbonati PlayStation Plus? A luglio, Sony ha proposto Detroit Become Human (al posto dell'annunciato PES 2019, sostituito in corsa) e Horizon Chase Turbo, per il mese più caldo dell'anno ci aspettiamo una produzione AAA alternata ad un gioco indie, come accaduto spesso negli ultimi mesi.

Recentemente si sono fatti i nomi di Full Throttle Remastered, Darksiders Warmastered Edition, Dercinè per PlayStation VR o un videogioco di Gundam, titoli da prendere però con le pinze in attesa di conferme. E voi, quali giochi gratis PS4 vi aspettate nella lineup PlayStation Plus di agosto 2019?