PlayStation Plus: quando saranno annunciati i giochi gratis di giugno 2019?

Domani sembra essere una giornata importante per Sony: non solo avremo notizie su Death Stranding ma la compagnia svelerà anche i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2019, come da tradizione per l'ultimo mercoledì del mese.

L'appuntamento con il reveal dei nuovi giochi PlayStation Plus è previsto quindi per mercoledì 29 maggio tra le 17:00 e le 18:00, ora italiana. Nelle scorse settimane abbiamo lanciato le nostre previsioni e speculazioni sui giochi gratis PS4 di giugno che potrebbero includere Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (per promuovere il lancio di Crash Team Racing Nitro Fueled), F1 2018 o ancora Killzone Shadow Fall, quest'ultimo richiesto a gran voce dalla community ormai da moltissimi anni.

Gli indizi insomma sono pochi e non è escluso che Sony possa decidere di aggiungere ai due giochi titoli PS4 anche un gioco bonus per PlayStation VR. Domani ne sapremo certamente di più, vi aggiorneremo non appena SIE annuncerà ufficialmente i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2019.