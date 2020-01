PlayStation Plus: quando saranno annunciati i giochi PS4 gratis di febbraio 2020?

Manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis di febbraio 2020 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Seguendo un calendario delineato da tempo (e regolarmente seguito tranne rarissime eccezioni) l'annuncio avverrà durante la settimana appena iniziata. Ecco quando.

Nello specifico i nuovi giochi PS Plus di febbraio 2020 verranno rivelati in via ufficiale mercoledì 29 gennaio alle 17:30, ora italiana. Non è escluso che nella giornata di domani o mercoledì stesso possano emergere i primi leak e anticipazioni come accaduto spesso negli ultimi mesi del 2019.

A gennaio Sony ha regalato Goat Simulator e Uncharted The Nathan Drake Collection, per quanto riguarda i giochi PS4 gratis PS Plus di febbraio del prossimo mese non ci sono indicazioni concrete ma alcune speculazioni puntano il dito verso Gravity Rush 2, Overwatch o Zombie Army Trilogy con l'aggiunta di un gioco indie del catalogo PlayStation 4.

Difficile andare oltre con le ipotesi, negli ultimi mesi Sony si è dimostrata piuttosto imprevedibile per quanto riguarda la lineup della Instant Game Collection; non è escluso dunque che a febbraio possano arrivare interessanti sorprese.

Lo sapevate? Fino al 31 gennaio l'abbonamento PlayStation Plus è scontato del 50%, l'offerta riguarda esclusivamente la sottoscrizione mensile che potrà essere acquistata a 4.49 euro anzichè 8,99 euro.