PlayStation Plus: ecco quando saranno annunciati i giochi PS4 gratis di luglio 2019!

Microsoft non ha ancora annunciato i Games with Gold di luglio, così come Sony non ha svelato i giochi PS4 gratis del prossimo mese per gli abbonati Plus, nel caso di PlayStation però abbiamo una data da segnare sul calendario, ed è vicinissima.

L'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2019 dovrebbe avvenire come da copione l'ultimo mercoledì del mese, in questo caso mercoledì 26 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 18:00. I giochi saranno poi disponibili da martedì 2 luglio per il download.

Ma quali giochi possiamo aspettarci a luglio per gli abbonati PlayStation Plus? Voci e speculazioni puntano su Ghost Recon Wildlands e Shenmue 1&2 HD Collection, oppure su produzioni indie come Celeste, Dead Cells e The Messenger, il primo tra l'altro già incluso nell'offerta Games with Gold.

Tra poche ore ne sapremo certamente di più, nell'attesa vi invitiamo a farci sapere i vostri desideri per la lineup PlayStation Plus di luglio, lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione!