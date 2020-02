PlayStation Plus: quando saranno annunciati i giochi PS4 gratis di marzo 2020?

Con febbraio mese corto per eccellenza (quest'anno però con un giorno in più), quando saranno annunciati i giochi della lineup PlayStation Plus di marzo 2020? Ci saranno cambiamenti per quanto riguarda le tempistiche dell'annuncio e la disponibilità dei giochi PS4 gratis? Quasi sicuramente no.

Il calendario sembra piuttosto favorevole, i giochi PS Plus dovrebbero essere annunciati mercoledì 26 febbraio (alle 17:30 ora italiana, come da tradizione), una data piuttosto vicina alla fine del mese e in linea con le tempistiche di Sony Interactive Entertainment. Possiamo poi aspettarci una disponibilità prevista per il 3 marzo, primo martedì del mese come da consuetudine.

E' ancora troppo presto invece per rumor e speculazioni sulla lineup PlayStation Plus del prossimo mese, a febbraio Sony ha proposto nella Instant Game Collection ben tre giochi: BioShock The Collection, The Sims 4 Console Edition e Firewall Zero Hour VR, non sappiamo se marzo verranno proposti tre titoli oppure se si tornerà ad una IGC composta da due giochi per PS4 senza ulteriori bonus.

Ricordiamo che a febbraio gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono anche riscattare un buono sconto GameStop 10 euro da spendere in tutto i negozi della catena sparsi per l'Italia e online su qualsiasi acquisti di giochi, console, accessori e merchandising.