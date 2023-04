PlayStation Plus: quando escono i giochi Extra e Premium di aprile e quanto pesano?

Sony ha annunciato una valanga di giochi PS Plus per gli abbonati Extra e Premium, ma quando escono i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile 2023 e quanto spazio libero ci serve per installarli su PS4 e PS5? Ecco cosa c'è da sapere!

Iniziamo dicendo che tutti i giochi elencati di seguito saranno disponibili per il download da PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata di martedì 18 aprile 2023. Ecco quanto pesano i singoli titoli:

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023

Kena Bridge of Spirits PS4 e PS5 - 25 GB

Doom Eternal PS4 e PS5 - 80 GB

Doom 64 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 1.5 GB

Doom 3 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 11 GB

Riders Republic PS4 e PS5 - 20 GB

Wolfenstein II The New Colossus PS4 - 55 GB

Doom 1993 PS4 (PlayStation Plus Premium) - 890 MB

Doom II PS4 (PlayStation Plus Premium) - 890 MB

Slay the Spire PS4 - 1 GB

Monster Boy and the Cursed Kingdom PS4 e PS5 - 2 GB

The Evil Within PS4 - 50 GB

Paradise Killer PS4 e PS5 - 5 GB

Wolfenstein The Old Blood PS4 - 38 GB

Bassmaster Fishing PS4 e PS5 - 21 GB

Dishonored Definitive Edition PS4 (PlayStation Plus Premium) - 63 GB

Vi ricordiamo inoltre che da maggio ben 32 giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus tra cui Marvel's Spider-Man, NBA 2K Playgrounds 2, Metro Last Light Redux, Resident Evil e Mighty No. 9, solamente per citarne alcuni.