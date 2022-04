PlayStation Plus: quando escono e quali sono i giochi gratis di aprile?

La scorsa settimana, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 per PS4 e PS5, ma da quando saranno disponibili per il download sulle console della famiglia PlayStation? Ecco la data da segnare sul calendario.

I nuovi giochi PS Plus gratis di aprile 2022 saranno disponibili da martedì 5 aprile a lunedì 3 maggio compreso, l'aggiornamento del PlayStation Store avviene generalmente nella tarda mattinata in Italia, idealmente i nuovi giochi saranno disponibili a partire dalle 12:00 o le 13:00 ora italiana.

C'è però una sorpresa perché a quanto pare SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è già disponibile per il download gratis, non sappiamo se si tratti di un errore oppure ma gli abbonati possono già riscattare il primo gioco gratis PlayStation Plus di aprile.

Questo mese il catalogo include oltre a SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated anche Slay the Spire e Hood Outlaws and Legends, tutti e tre compatibili sia con PS4 che con PS5. Avete ancora pochissime ore per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di marzo 2022, ovvero Team Sonic Racing, ARK Survival Evolved, Ghostrunner e Ghost of Tsushima Legends, disponibili ancora solo per la giornata di oggi, lunedì 4 aprile, a partire da domani verranno rimossi dalla Instant Game Collection.