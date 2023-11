PlayStation Plus: quando escono i giochi 'gratis' di dicembre 2023 e quanto pesano?

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023 sono stati appena annunciati da Sony: ma quando escono e quanto spazio libero serve su disco per installarli tutti? Facciamo chiarezza.

A dicembre, i giochi per gli abbonati PS Plus Essential sono tre: LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable. Non si tratta di titoli particolarmente pesanti e dunque anche il download non durerà a lungo, a vantaggio dello spazio ridotto occupato sul disco di PS4 o PS5.

Giochi PlayStation Plus dicembre 2023

LEGO 2K Drive - 31.4 GB

Powerwash Simulator - 4.92 GB

Sable - 6.2 GB

I tre nuovi giochi PlayStation Plus sono disponibili per il download da martedì 5 dicembre e fino a lunedì 1 gennaio 2024 compreso, scaricabili dagli abbonati Essential, Extra e Premium. Avete ancora pochi giorni di tempo per scaricare i giochi PlayStation Plus di novembre 2023 (Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite), i quali resteranno disponibili fino alla tarda mattinata di martedì 5 dicembre quando verranno sostituiti dai nuovi giochi.

E adesso restiamo in attesa che Sony annunci i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023, così da poter tirare le somme su questa annata che sta per concludersi e che ha visto l'arrivo di titoli molto interessanti sul servizio in abbonamento.