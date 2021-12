PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5?

Quando escono i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 per PS4 e PS5? Dopo l'annuncio del primo dicembre, il lancio è in dirittura di arrivo e fortunatamente non bisognerà aspettare ancora a lungo prima di poter riscattare i nuovi giochi PS Plus.

Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains saranno disponibili per il download da martedì 7 dicembre e resteranno disponibili fino al 3 gennaio 2022. Fino alla stessa data resteranno in catalogo anche i giochi PlayStation VR gratis di novembre ovvero The Persistance, The Walking Dead Saints & Sinners e Until You Fall, per un totale di sei giochi gratis da poter riscattare a dicembre.

Gli abbonati PlayStation Plus in Asia possono mettere le mani anche su Judgment gratis con PlayStation Plus, questo però non è disponibile in Europa, chissà che non possa essere uno dei giochi gratis dei prossimi mesi per il nostro continente.

Nel frattempo ecco quanto pesano i giochi PlayStation Plus di dicembre 2021, inoltre vi sveliamo quanto valgono i giochi PlayStation Plus del 2021, quest'anno Sony ha proposto nel suo servizio in abbonamento giochi come Oddworld Soulstorm, Final Fantasy VII Remake, Days Gone, Battlefield V, Wreckfest, Star Wars Squadrons, Call of Duty Black Ops 4, Mortal Kombat X, Predator Hunting Grounds e Control Ultimate Edition.