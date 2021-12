PlayStation Plus: quando escono i giochi gratis di gennaio 2022?

Dopo un leak risalente a metà dicembre, i giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2022 sono stati annunciati da Sony nella giornata del 29 dicembre... ma quando saranno disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5?

In realtà non bisognerà aspettare molto perchè i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 potranno essere scaricati a partire dalla tarda mattinata di martedì 4 gennaio, indicativamente a partire dalle 12:00/13:00 ora italiana.

Avete dunque tempo fino alle 23:59 per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di dicembre 2021: Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains, oltre ai tre giochi PlayStation VR gratis di novembre 2022: The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall.

A gennaio 2022 gli abbonati PlayStation Plus potranno aggiungere alla propria libreria tre titoli di spessore per PS4 e PS5, ovvero DiRT 5 di Codemasters, Persona 5 Strikers di Atlus (vero e proprio sequel di Persona 5) e Deep Rock Galactic, sparatutto multiplayer co-op ad ambientazione Sci-Fi, il gioco meno noto del tris ma non per questo non degno di attenzione.

Un terzetto di giochi di alta qualità che, lo ribadiamo, potranno essere scaricati dalla tarda mattinata di martedì 4 gennaio e resteranno disponibili per il download fino al primo lunedì di febbraio compreso.