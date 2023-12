PlayStation Plus: quando escono i giochi 'gratis' di gennaio 2024 in Italia? La data

Il 2024 di PlayStation Plus inizia con tre nuovi giochi Essential per PS4 e PS5, tra cui A Plague Tale Requiem, acclamata avventura di Asobo Studio. Ma quando escono i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024? Ecco la data da segnare sul calendario per poter iniziare il download.

La lineup PS Plus Essential di gennaio include tre giochi, ovvero il già citato A Plague Tale Requiem per PS5 oltre a Evil West e Nobody Saves The World, questi due disponibili nella doppia versione PS4 e PS5.

PlayStation Plus Essential gennaio 2024

A Plague Tale Requiem PS5

Evil West PS4 e PS5

Nobody Saves The World PS4 e PS5

Ma non solo perché a gennaio gli abbonati possono scaricare il pacchetto Syrinx Collection per Warframe, che include i seguenti contenuti aggiuntivi da usare in-game:

Syrinx Chest Plate

Syrinx Shoulder Plates

Syrinx Leg Plates

Baza Rifle

Cassowar Polearm

Storm Color Palette

Essential Base Damage Mod Bundle

Essential Critical Damage Mod Bundle

2x Orokin Catalysts

170 Platinum

7-Day Affinity Booster

7-Day Credit Booster

I tre nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 e il pacchetto Warframe Syrinx Collection sono disponibili a partire dalla tarda mattinata di martedì 2 gennaio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di febbraio compreso. Fino al primo gennaio (compreso) potete ancora scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre: LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.