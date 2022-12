PlayStation Plus: quando escono i giochi gratis di gennaio?

Vi state divertendo con i giochi gratis di dicembre per PlayStation Plus Essential e le novità di dicembre per Extra e Premium? Siamo sicuri di sì, ma sarete felici di sapere che il servizio in abbonamento di casa Sony non ha ancora esaurito le sue sorprese per questo ricchissimo 2022.

Prima della fine dell'anno è infatti atteso l'annuncio dei giochi gratis di gennaio 2023 per PlayStation Plus Essential. La nuova selezione, che secondo un leak potrebbe essere composta da Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 ed Axion Verge 2, verrà confermata da Sony alle ore 17:30 del 28 dicembre. Per giocarli dovrete tuttavia attendere qualche giorno in più, per l'esattezza sei giorni, dal momento che i giochi gratis di gennaio verranno messi a disposizione per il download a partire da martedì 3 gennaio 2023. Da quel momento in poi avrete circa un mese di tempo per aggiungerli alla vostra raccolta, dato che il giorno 7 del mese successivo verranno sostituiti dai nuovi giochi gratis di febbraio 2023. Con PlayStation Plus è difficile annoiarsi, dal momento che il ricambio dei giochi è continuo e costante.

Nel frattempo, potete continuare a divertirvi con i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre, che di certo non lasciano a desiderare in termini di longevità. Ci riferiamo in particolar modo a Mass Effect Legendary Edition, che racchiude in unico pacchetto Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 e tutte le espansioni della storia dei tre GDR sci-fi di BioWare, per un monte di ore che può tranquillamente superare il centinaio. Non scherzano neppure l'action GDR open world Biomutant e il nuovo picchiaduro platform Divine Knockout, un free-to-play lanciato direttamente in PlayStation Plus accompagnato dai contenuti della Founder's Edition. Se siete abbonati anche a PlayStation Plus Extra e Premium, allora immaginiamo che siate molto impegnati, dal momento che i due piani aggiuntivi hanno appena dato il benvenuto ad una vagonata di giochi, tra titoli PS4/PS5 come Far Cry 5, WWE 2K22 e Yakuza: Like a Dragon, e classici delle vecchie generazioni come Heavenly Sword.