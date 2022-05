PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis di giugno 2022?

Le notizie sul PlayStation Plus stanno occupando le prime pagine dei siti d'informazione del settore da settimane ormai, e il motivo è molto semplice. Il prossimo 22 giugno debutterà in Europa la nuova versione del servizio, dotata di tre piani d'abbonamento - Essential, Extra e Premium - con prezzi e benefit crescenti.

Il cuore del servizio, in ogni caso, non cambierà, e anche a giugno verranno messi a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati. A questo giro l'annuncio si sta facendo attendere più tempo del previsto: solitamente, Sony approfitta dell'ultimo mercoledì del mese per svelare la line-up, tuttavia stavolta ha scelto di posticipare tutto alla prossima settimana, probabilmente a mercoledì primo giugno.

Quando verranno lanciati i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2022?

Una cosa è certa, però: qualsiasi essi siano, i nuovi giochi gratis per PlayStation Plus verranno messi a disposizione martedì 7 giugno, dunque potete tranquillamente marcare questa data sul calendario. Ciò significa anche che avete tempo fino a lunedì 6 giugno per scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2022, ovverosia FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods. Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi assieme al bonus gratis per FIFA 22.