PlayStation Plus: quando escono i giochi gratis di luglio per PS4 e PS5?

Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022 ma quando escono e quando saranno disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5? Ecco la data da segnare sul calendario.

I nuovi giochi PlayStation Plus gratis da scaricare saranno disponibili per gli abbonati (Essentials, Premium ed Extra) a partire dalla tarda mattinata di martedì 5 luglio 2022 e resteranno in catalogo fino a lunedì primo agosto compreso, mentre dal 2 agosto verranno sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus di agosto 2022, non ancora annunciati.



Questo mese la lineup Instant Game Collection include tre giochi per PS4 e PS5: Crash Bandicoot 4 It's About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadegeddon. Volete saperne di più? Ecco il nostro speciale sui giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022.



A luglio arriverà anche una nuova ondata di giochi PlayStation Plus Premium ed Extra, non è ancora del tutto chiaro quando verranno effettivamente annunciati dal momento che la stessa Sony ha solo dichiarato che pubblicherà i nuovi giochi due volte al mese, in stile Xbox Game Pass, senza fornir però date precise ma parlando genericamente di metà mese: "a metà mese sarà disponibile un ulteriore aggiornamento con nuovi giochi per i piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe."