PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis di marzo 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5, ma quando saranno disponibili per il download e fino a quando resteranno in catalogo? Ecco le date da segnare sul calendario.

Questo mese il calendario è certamente favorevole, i nuovi giochi PlayStation Plus saranno disponibili a partire da martedì 1 marzo e resteranno disponibili fino al 4 aprile compreso, dal giorno successivo, spazio ai giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022.



Ricapitolando: dal primo marzo al 4 aprile 2022 gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis Ghost of Tsushima Legends, ARK Survival Evolved, Team Sonic Racing e Ghostrunner, con l'aggiunta di GTA Online per PS5 in versione standalone dal 15 marzo, in contemporanea con il debutto di Grand Theft Auto V in versione next-gen. GTA Online rappresenta una eccezione e non figura tra i giochi della Instant Game Collection di marzo, poiché gestito in totale autonomia da Rockstar Games.



Marzo potrebbe essere un mese di svolta per PlayStation Plus, secondo alcune fonti infatti Sony potrebbe finalmente annunciare il nuovo abbonamento PlayStation Spartacus che offrirà, oltre agli attuali benefit, anche un catalogo di giochi da scaricare e l'accesso alle prove dei giochi, con tre diversi piani di iscrizione, almeno stando ai rumor recenti. Sony non ha ancora confermato nulla e l'annuncio è atteso idealmente nelle prossime settimane.