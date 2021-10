PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis di novembre?

In leggero ritardo sulla tabella di marcia abbiamo finalmente scoperto i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021, ma quando saranno disponibili per il download dal PlayStation Store? Ecco la data da segnare sul calendario.

I nuovi giochi PS Plus di novembre 2021 per PS4, PS5 e PSVR saranno disponibili da martedì 2 novembre, il PlayStation Store italiano si aggiorna generalmente in tarda mattinata tra mezzogiorno e le 13:00. I giochi gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5 resteranno disponibili fino al 6 dicembre mentre i giochi PSVR gratis saranno scaricabili fino al 3 gennaio 2022.



Ricapitolando dunque tutti i giochi PlayStation Plus di novembre saranno disponibili dal 2 novembre 2021: First Class Trouble, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning e Knockout City saranno scaricabili fino al 6 dicembre compreso mentre Until You Fall, The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition e The Persistance potranno essere scaricati dagli abbonati fino al 3 gennaio del prossimo anno, avrete dunque due mesi di tempo invece di uno per aggiungerli alla vostra raccolta e giocarci fino allo scadere dell'abbonamento.



Fino a lunedì primo novembre potrete invece scaricare i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021 tra cui Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4 oltre a Hell Let Loose per PS5.