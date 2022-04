PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di maggio?

Maggio è alle porte e scommettiamo che non vedete l'ora di scaricare sulle vostre console i nuovi giochi gratis destinati a tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Quanto tempo bisognerà attendere ancora? Per fortuna non molto!

I nuovi giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus sono stati annunciati lo scorso mercoledì e, come da programmi, verranno messi a disposizione per il riscatto e il download nel corso della giornata di martedì 3 maggio. Dopodiché avrete tempo fino a lunedì 6 giugno per aggiungerli alla vostra raccolta, dal momento che il giorno subito successivo verranno sostituiti dai giochi gratis di giugno, che ovviamente non conosciamo ancora.

Quali sono i giochi gratis per PlayStation Plus di maggio 2022? I riflettori sono tutti puntati su FIFA 22 per PS4 e PS5, il gioco calcistico più famoso sulla piazza che festeggerà la fine della stagione diventando gratis per tutti gli abbonati. Ad affiancarlo ci saranno Tribes of Midgard per PS4 e PS5, un gioco cooperativo basato su un mix unico di elementi di azione, survival e roguelite, e Curse of the Dead Gods per PS4, un gioco d'azione roguelike con visuale isometrica che si pone come una valida alternativa ad Hades.

Già che ci siamo, segnaliamo che a maggio ci sono anche tanti bonus gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, tra i quali figurano dei pacchetti per lo stesso FIFA 22 e Genshin Impact. Il debutto del nuovo PlayStation Plus con i tre tier Essential, Extra e Premium è invece previsto per il 22 giugno.