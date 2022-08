PlayStation Plus: quando escono i nuovi giochi gratis di settembre 2022?

A che punto siete con i giochi per PlayStation Plus Essential gratis di agosto 2022? Questo mese Sony ha offerto agli abbonati di tutti i piani del servizio Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Little Nightmares, un trittico variegato ed adatto a tutti i palati, che tuttavia ben presto verrà sostituito da una nuova line-up.

A meno di stravolgimenti inaspettati, l'annuncio dei nuovi giochi di settembre 2022 della Instant Game Collection dovrebbe avvenire alle 17:30 di mercoledì 31 agosto. Il lancio, invece, avverrà sicuramente martedì 6 settembre, come già assicurato da Sony sul proprio PlayStation Blog. Ciò significa anche che lunedì 5 settembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022, ossia i già citati Yakuza: Like a Dragon (PS4 e PS5), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4 e PS5) e Little Nightmares (PS4). Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi!

I giochi della Instant Game Collection, ricordiamo, sono inclusi in tutte le sottoscrizioni di PlayStation Plus. Per l'annuncio dei titoli specifici per Extra e Premium di settembre dovremo invece presumibilmente attendere il secondo mercoledì si settembre, dunque il giorno 14.