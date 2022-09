PlayStation Plus: quando escono i giochi gratis di settembre per PS4 e PS5?

L'attesa sta per finire: tra non molti giorni, se siete abbonati a PlayStation Plus, potrete scaricare una serie di nuovi giochi senza alcun costo aggiuntivo. Il loro numero varierà in base all'abbonamento che avete sottoscritto, ma non temente: ci sarà qualcosa per tutti! Ecco quando potrete scaricare i nuovi titoli.

I nuovi giochi mensili di settembre 2022 per PlayStation Plus Essential, Extra e Premium (Need for Speed Heat per PS4, Granblue Fantasy: Versus per PS4 e Toem per PS5) saranno disponibili al download a partire da martedì 6 settembre. Ciò significa anche che avete tempo fino a lunedì 5 settembre per riscattare i giochi gratis di agosto 2022, Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Bundle Cross-Gen Deluxe e Little Nightmares.

L'attesa per la nuova line-up per PlayStation Plus Extra e Premium sarà invece più lunga, dal momento che i nuovi giochi del catalogo potranno essere scaricati da martedì 20 settembre. A partire da questa data, tutti gli abbonati Extra e Premium potranno iniziare a giocare a Deathloop (PS5), Assassin's Creed Origins (PS4), Watch Dogs 2 (PS4), Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4), Spiritfarer (PS4), Chicory: A Colorful Tale (PS4), Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4 e PS5), Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 e PS5), Rabbids Invasion (PS4), Rayman Legends (PS4) e Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PS4).Ai soli abbonati Premium saranno indirizzati anche questi 6 classici: Syphon Filter 2 (PS1), The Sly Collection (PS3), Sly Cooper: Thieves in Time (PS3), Bentley's Hackpack (PS3), Toy Story 3 (PSP) e Kingdom of Paradise (PSP).