PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Essential di agosto?

Il mese di agosto 2023 porta in dote ben tre nuovi giochi Essential per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Curiosi di scoprire quali sono, quando escono e quanto spazio occupano sul disco di archiviazione della console? Siete giunti nel posto giusto!

Quali sono e quando escono i giochi PlayStation Plus Essential di agosto?

I giochi PlayStation Plus Essential di agosto sono:

PGA Tour 2K23 (PS4 e PS5): simulatore di golf targato 2K e HB Studios;

(PS4 e PS5): simulatore di golf targato 2K e HB Studios; Dreams (PS4 e PS5): potentissimo contenitore di esperienze targato Media Molecule con il quale è possibile sviluppare dei veri e propri giochi;

(PS4 e PS5): potentissimo contenitore di esperienze targato Media Molecule con il quale è possibile sviluppare dei veri e propri giochi; Death's Door (PS4): un action RPG con visuale dall'alto sviluppato da Acid Nerve, studio già autore di Titan Souls.

I tre nuovi giochi Essential di agosto potranno essere scaricati dagli abbonati a tutti e tre i piani a PlayStation Plus da martedì 1° agosto fino a lunedì 4 settembre. Ciò significa anche che il 31 luglio rappresenta l'ultimo giorno utile per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023, ovvero Alan Wake Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War ed Endling - Extinction is Forever. Non lasciateveli sfuggire!

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus Essential di agosto?

I giochi PlayStation Plus Essential di agosto occupano poco spazio, dunque nulla a che vedere con i 250 e passa GB di Call of Duty Black Ops Cold War. Per la precisione, ecco quanto pesano:

PGA Tour 2K23 | PS4 21,542 GB - PS5 14,169 GB

Dreams | 10,794 GB

Deaths' Door | PS4 3,776 GB - PS5 852 MB

Un posticino per loro dovreste riuscire a trovarlo tranquillamente!