PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Essential di luglio?

Puntualissima come un orologio svizzero, oggi alle 17:30 Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi di luglio per PlayStation Plus Essential: volete sapere quando escono e quanto spazio occupano sulla memoria delle vostre console? Siete nel posto giusto!

Quando escono i giochi PlayStation Plus Essential di luglio?

I nuovi giochi per PlayStation Plus Essential vengono messi a disposizione sempre il primo martedì del mese, dunque potrete avviare il download di Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ed Endling - Extinction is Forever a partire da martedì 4 luglio.

Ciò significa che lunedì 3 luglio rappresenterà l'ultima giornata utile per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di giugno, ossia Jurassic World Evolution 2, NBA 2K23 e Trek to Yomi. Se non li avete ancora aggiunti alla vostra raccolta, sbrigatevi prima che sia troppo tardi.

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus Essential di luglio?

Le dimensioni variano moltissimo da un gioco all'altro: Call of Duty: Black Ops Cold War è gargantuesco, Endling - Extinction is Forever è piccolino, mentre Alan Wake Remastered appare come la giusta via di mezzo. Ecco quanto pesano:

Call of Duty: Black Ops Cold War

PlayStation 4: 166,3 GB*

PlayStation 5: 255,2 GB*

Su PlayStation 4, il gioco base occupa 105,9 GB, la prima parte della campagna 12,7 GB, la seconda parte della campagna 11,1 GB, il Multiplayer 10,6 GB, il Dead Ops Arcade Pack 4,8 GB e Zombies 3,7 GB;

Su PlayStation 5, invece, il gioco base pesa 174,7 GB, la prima parte della campagna 20,9 GB, la seconda parte della campagna 26,1 GB e il Multiplayer High Resolution Pack 17,8 GB.

Call of Duty: Black Ops Cold War permette di installare e/o disinstallare dei pacchetti specifici per ridurre lo spazio occupato su HDD o SSD.

Alan Wake Remastered

PS4: 58,9 GB

PS5: 25,5 GB

Endling - Extinction is Forever

PlayStation 4: 4,8 GB

PlayStation 5: 2,1 GB

Quali giochi scaricherete? La vostra console è già pronta ad accoglierli?