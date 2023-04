PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Essential di maggio?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential del mese di maggio, ma quali sono e quanto spazio libero serve su PS4 e PS5 per installarli tutti? Ecco le informazioni che state cercando.

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus Essential (e di conseguenza, Extra e Premium) possono scaricare GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders, disponibili dal 2 maggio al 6 giugno. Per quanto riguarda le dimensioni, elenchiamo di seguito il peso dei singoli giochi.



GRID Legends

PS4 46.646 GB

PS5 38.803 GB

Chivalry 2

PS4 23.945 GB

PS5 22.401 GB

Descenders

PS4 6.682 GB

A partire dal 9 maggio, la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile : lanciata nel novembre 2020, questa raccolta include una selezione di giochi per PS4 tra cui Detroid Become Human, God of War, Days Gone, Bloodborne, The Las Guardian,, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4,, Monster Hunter World, Batman Arkham Knight e Until Dawn.Dal 16 maggio invece più di trenta giochi abbandonano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium tra cui Windbound,, Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, Kona, TT Isle of Man Ride on the Edge 2,, Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy, Left Alive, Star Ocean First Departure R, Resident Evil, Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, Shenmue 3, Marvel's Spider-Man e