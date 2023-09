PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Essential di settembre?

Sono stati annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 per PS4 e PS5, ma quando escono e quanto spazio occupano su HDD e SSD? Ecco tutto quello che c'è da sapere!

Questo mese la lineup dei giochi PlayStation Plus Essential include Saints Row, Generation Zero e Black Desert Traveler Edition, tre giochi certamente molto diversi tra loro ma sicuramente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.

Giochi PlayStation Plus Essential settembre 2023

Saints Row PS4 e PS5

Generation Zero PS4

Black Desert Traveler Edition PS4

Saints Row è il gioco più pesante del terzetto con i suoi 65 GB su PS5 (circa 55 GB su PS4) mentre Black Desert Traveler Edition (versione PS4 compatibile con PS5) pesa circa 42 GB e infine Generation Zero (anche questo in versione PS4 compatibile con PlayStation 5) occupa 35 GB di spazio.

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential sono disponibili per il download dalla tarda mattinata di martedì 5 settembre e resteranno scaricabili dagli abbonati (Essential, Extra e Premium) fino al primo lunedì di ottobre compreso.

Siete ancora in tempo per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023, fino a lunedì 4 settembre potete aggiungere alla vostra libreria PGA Tour 2K23, Death's Door e Dreams di Media Molecule.