PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi di febbraio?

Dopo aver annunciato l'addio a PlayStation Plus Collection, Sony si è affacciata sulle pagine del PS Blog per svelare i giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio 2023: siete curiosi di sapere quando potranno essere scaricati e volete conoscere le dimensioni del download su PS4 e PS5? Eccovi tutti i dettagli.

Febbraio 2023 è il mese di Mafia e Destiny 2 su PS Plus, ma ci sarà spazio per tante altre esperienze interattive da vivere sulle piattaforme PlayStation di questa e della passata generazione. I curatori del portale social PlayStationGameSize ci aiutano così a fare ordine tra i tanti titoli in arrivo nella Instant Game Collection di PlayStation Plus aggiornandoci sul peso dei singoli videogiochi da poter riscattare "gratuitamente" tra pochi giorni.

PlayStation Plus Essentials - dimensioni dei videogiochi

OlliOlli World

PS4 : 4.340 GB

PS5 : 1.760 GB

Evil Dead The Game

PS4 : 9.675 GB

PS5 : 12.088 GB

Mafia Definitive Edition

PS4 : 45.332 GB

Dall'elenco stilato da PSGameSize manca Destiny 2 Oltre la Luce: l'espansione che porta i Guardiani su Europa, il satellite ghiacciato di Giove, richiede l'installazione del gioco base e, trattandosi di uno sparatutto a sviluppo continuo, è impossibile determinare il quantitativo esatto di dati da riversare sull'hard disk della propria console.

Ad ogni modo, ricordiamo a chi ci segue che ciascuno dei videogiochi appena elencati potrà essere riscattato 'gratuitamente' da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essentials, Extra o Premium a partire dalla giornata di martedì 7 febbraio, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.