PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i nuovi giochi gratis di marzo?

A sorpresa, durante lo State of Play del 23 febbraio, Sony si è portata avanti con il lavoro annunciando in anticipo sui tempi i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium di marzo 2023. Ma quando escono e quanto pesano?

PlayStation Plus Essentials marzo 2023

Tre sono i giochi Essentials del prossimo mese, disponibili per il download dal 7 marzo al 3 aprile. Si tratta di Battlefield 2024, Code Vein e Minecraft Dungeons.

Battlefield 2042 PS4 e PS5 90GB

Code Vein PlayStation 4 35GB

Minecraft Dungeons PlayStation 4 6GB

PlayStation Plus Extra e Premium marzo 2023

Ghostwire Tokyo PlayStation 5 20GB

Immortals Fenyx Rising PS4 e PS5 33GB

TChia PS4 e PS5 peso da definire

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 e PS5 60GB

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri PS5 120GB

Sony ha annunciato anche, che dovrebbero essere disponibili dal 21 marzo (la data non è ancora stata confermata). Altri giochi per i due livelli superiori verranno annunciati nel corso del prossimo mese. Da segnalare l'arrivo di TChia disponibile sin dal lancio su PS4 e PS5 , una bella notizia per tutti coloro che attendono questa coloratissima avventura.e ribadiamo non ancora definitiva per quanto riguarda i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium.