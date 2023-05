PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Premium Extra di maggio?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023 ma quando escono e quanto spazio libero serve su PS4 e PS5 per l'installazione? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Tutti i nuovi giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium sono disponibili dal 16 maggio 2023. Di seguito le dimensioni, tenete presente che i valori indicati potrebbero variare e/o non essere del tutto corretti o aggiornati.

PlayStation Plus Extra e Premium maggio 2023

Ratchet & Clank Rift Apart PS5 75GB

Rain World PS4 peso non disponibile

Lake PS4, PS5 8 GB

Watch Dogs Legion PS4, PS5 35GB

Dishonored 2 PS4 23GB

Dishonored La Morte dell'Esterno PS4 17GB

Sakuna Of Rice and Ruin PS4 9GB

Tomb Raider Definitive Edition PS4 12GB

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration PS4 15GB

Conan Exiles PS4 27GB

Humanity PS4, PS5 peso non disponibile

Shadow of the Tomb Raider PS4 38GB

Bus Simulator 21 Next Stop PS4, PS5 peso non disponibile

The Evil Within 2 PS4 31GB

Wolfenstein Youngblood PS4 18GB

Thymesia PS5 55GB

Rune Factory 4 Special PS4 11GB

Soundfall PS4, PS5 5.8GB

Syphon Filter Logan's Shadow PS4 e PS5 Premium 750MB

Blade Dancer Lineage of Light PS4 e PS5 Premium 380MB

Pursuit Force PS4 e PS5 Premium 400MB

Ghostbusters The Video Game Remastered PS4 Premium 3,2GB

Sempre il 16 maggio Sony rimuoverà più di 30 giochi dal catalogo PlayStation Plus tra cui Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition oltre a Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux, The Evil Within 2, Homefront The Revolution, Mighty No.9 e Shenmue 3.