PlayStation Plus: quando escono e quanto pesano i giochi Premium/Extra di novembre?

Stanno per arrivare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra di novembre 2022, ma quando saranno effettivamente disponibili per il download da parte degli abbonati? Ecco la data da iniziare sul calendario.

I giochi PlayStation Plus di novembre per gli abbonati Premium ed Extra sono disponibili da martedì 15 novembre 2022, ecco la lista completa.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium novembre 2022

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts Melody of Memory | PS4

Oddworld Soulstorm Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force World Brothers | PS4

Earth Defense Force Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Ratchet & Clank | PS3 (Premium)

Ratchet & Clank 2 Going Commando | PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Up Your Arsenal | PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Deadlocked | PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Future Tools of Destruction | PS3 (Premium)

Per quanto riguarda il peso, PlayStation Game Size ci aggiorna sulle dimensioni di alcuni titoli, ad esempio What Remains of Edith Finch pesa 5.4 GB, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX richiede oltre 50 GB mentre Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue occupa 30 GB, Kingdom Hearts III richiede quasi 50 GB di spazio libero e Kingdom Hearts Melody of Memory occupa poco meno di 7 GB. Le dimensioni di tutti i giochi sono disponibili nell'apposito documento pubblicato e aggiornato da PlayStation Game Size.