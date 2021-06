PlayStation Plus: quando scadono i giochi gratis dell'abbonamento?

Uno degli aspetti più amati dell'abbonamento PlayStation Plus è la possibilità di scaricare ogni mese nuovi giochi gratis, a disposizione per tutti coloro che si sono iscritti al servizio indipendentemente dalla sua durata. Ma c'è una scadenza relativa ai giochi gratis dati con il Plus?

I titoli che vengono scaricati ed installati grazie al Plus restano a nostra disposizione fino a quando non scade il nostro stesso abbonamento: ciò significa che, se non rinnoviamo la nostra iscrizione al PS Plus, non potremo più utilizzare tali giochi anche se regolarmente installati. In caso di rinnovo dell'abbonamento i giochi installati torneranno ad essere utilizzabili regolarmente. Tecnicamente, dunque, non c'è una scadenza nel vero senso della parola, l'importante è che siano installati sulla nostra console (PS5 o PS4 che sia) e che la nostra iscrizione al Plus sia attiva.

In merito alla scadenza dei giochi gratis mensili, i titoli sono disponibili a partire dal primo martedì del mese (es. giugno) e restano pronti per il download fino al primo lunedì del mese successivo (es. luglio), per poi essere sostituiti dai nuovi giochi previsti dal servizio. Una volta attivo il download gratis dei nuovi giochi, i titoli del mese precedente non saranno più disponibili per il download.

Se ancora non ne siete al corrente ecco quali sono i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, disponibili fino a lunedì 5 luglio.