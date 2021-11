PlayStation Plus: quando scadono i giochi gratis di novembre per PS5, PS4 e PSVR?

I giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021 sono disponibili da inizio mese ma quanto dureranno? Ecco fino a quando sarà possibile effettuare il download dei sei giochi del mese.

Nello specifico i tre giochi per PS4 e PS5 saranno scaricabili fino al 6 dicembre 2021 mentre i tre giochi per PlayStation VR saranno scaricabili fino al 3 gennaio 2022. Dunque ricapitolando avrete tempo fino al 2 dicembre per scaricare First Class Trouble, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning e Knockout City, invece Until You Fall, The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition e The Persistence restano disponibili per gli abbonati fino al 3 gennaio del prossimo anno.

First Class Trouble - 6 dicembre

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning - 6 dicembre

Knockout City - 6 dicembre

Until You Fall - 3 gennaio

The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition - 3 gennaio

The Persistance - 3 gennaio

Attualmente non ci sono ancora rumor o speculazioni sui giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2021 e non sappiamo se il prossimo mese Sony continuerà a regalare altri giochi per PlayStation VR anche se nel post celebrativo si parlava solamente di tre giochi gratis in Realtà Virtuale, tutti pubblicati a novembre. A fine mese ne sapremo di più, i nuovi giochi PlayStation Plus di dicembre saranno disponibili per il download da martedì 7 dicembre.