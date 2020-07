PlayStation Plus: quando saranno scaricabili i giochi gratis di luglio?

Sony ha annunciato a inizio settimana i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2020, ma quando saranno disponibili per il download? Ecco la data esatta da segnare sul calendario.

Come confermato dalla stessa Sony, i giochi PS Plus gratis saranno disponibili per gli abbonati da martedì 7 luglio e scaricabili fino a lunedì 3 agosto, dal giorno successivo verranno sostituiti dai nuovi giochi del mese successivo. Ricapitolando quindi, dalla tarda mattinata del 7 luglio sarà possibile scaricare ben tre giochi gratis per PlayStation 4: Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Erica e NBA 2K20.

Questo mese si festeggiano i dieci anni di PlayStation Plus, per questo Sony ha deciso di regalare un gioco bonus oltre ai consueti due titoli, oltre ad una tema per PS4 e un free weekend aperto a tutti per permettere ai non abbonati di giocare online liberamente un intero fine settimana.

Sony ha anche diffuso la classifica dei giochi PS Plus più scaricati di sempre che vede al primo posto Call of Duty Modern Warfare Remastered seguito da Sonic Forces, Shadow of the Colossus Remake, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2.