PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di agosto?

Stiamo per entrare nell'ultima settimana di luglio, e questo per gli abbonati a PlayStation Plus vuol dire una sola cosa: tra non molto verranno svelati i giochi gratis di agosto!

A questo giro non ci aspettiamo stravolgimenti di sorta, quindi possiamo affermare con una certa sicurezza che i nuovi giochi gratis di agosto per PlayStation Plus verranno annunciati alle 17:30 di mercoledì 27 luglio. Tramite il consueto post sul proprio blog ufficiale, Sony svelerà i titoli che, a partire da martedì 2 agosto, entreranno a far parte della Instant Game Collection per gli abbonati di tutti i piani - Essential, Extra e Premium. Ciò significa che i giochi PlayStation Plus gratis di luglio 2022 rimarranno disponibili al riscatto e al download ancora per pochi giorni. Avete tempo fino a lunedì 1° agosto per aggiungere alla vostra raccolta Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Antology: Man of Medan e Arcadegeddon.

L'arrivo dei nuovi giochi esclusivi per le sottoscrizioni Extra e Premium è invece atteso intorno alla metà del prossimo mese: presumibilmente, l'annuncio avverrà mercoledì 10 agosto, mentre il lancio effettivo martedì 16 agosto. A luglio, ricordiamo, sono arrivati giochi come Stray, Marvel's Avengers e Final Fantasy VII Remake Intergrade.