PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di dicembre 2021?

Ci avviciniamo alla fine del mese e lo sappiamo bene, molti di voi sono ansiosi di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 per PS4 e PS5 e soprattutto... quando verranno annunciati esattamente? Ecco la data da segnare sul calendario.

Se la regola vuole che l'annuncio dei nuovi giochi del Plus arrivi l'ultimo mercoledì del mese, questa volta ci sarà una eccezione. L'ultimo mercoledì di novembre è il 24 novembre, decisamente in anticipo rispetto alle tempistiche tradizioni, i giochi del Plus verranno quindi annunciati mercoledì 1 dicembre per poi essere pubblicati il martedì successivo, ovvero il 7 dicembre.

Come sappiamo i giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021 resteranno disponibili fino al 6 dicembre, tranne nel caso dei giochi PlayStation VR disponibili per essere riscattati senza costi aggiuntivi fino a inizio gennaio:

Knockout City - 6 dicembre

First Class Trouble - 6 dicembre

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning - 6 dicembre

The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition - 3 gennaio

Until You Fall - 3 gennaio

The Persistance - 3 gennaio

