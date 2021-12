PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di gennaio 2022?

A Natale siamo tutti più buoni ma per scoprire quali sono i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 per PS4, PS5 e magari PSVR dovremo attendere ancora qualche giorno e più precisamente l'ultima settimana dell'anno.

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2022 è previsto per il 29 dicembre alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali imprevisti o cambi di programma non comunicati. I nuovi giochi gratis della Instant Game Collection non verranno annunciati prima di Natale dunque ma dovremo attendere come previsto l'ultimo mercoledì del mese.

Fino al 3 gennaio 2022 potete scaricare gratis i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021: Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains, ai quali si aggiungono i giochi PSVR di novembre ancora disponibili, ovvero The Persistance, The Walking Dead Saints & Sinners e Until You Fall.

Nel frattempo su Everyeye.it trovate le previsioni sui giochi PS4 e PS5 PlayStation Plus di gennaio 2022, tra i tanti abbiamo citato Streets of Rage 4, The Pathless, Borderlands 3, Watch Dogs Legion e Sniper Elite V2 Remastered. L'annuncio come detto arriverà solamente alla fine dell'anno, bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire i giochi della lineup PS Plus del primo mese del 2022.