PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di luglio 2022?

PlayStation Plus è entrato in una nuova era, ma la sua essenza non è cambiata. Tutti i vantaggi storici sono convogliati nel piano Essential e tutti gli abbonati continueranno a vedere la Instant Game Collection aggiornarsi mese dopo mese. Ciò significa che tra pochissimi giorni verranno annunciati i nuovi giochi gratis!

A questo giro non dovrebbero esserci grosse sorprese e l'annuncio dei nuovi giochi gratis per PlayStation Plus di luglio 2022 avverrà sicuramente l'ultimo mercoledì di questo mese, ovvero il 29 giugno 2022. Sony comunicherà la nuova line-up intorno alle 17:30, e sarà nostra premura farvelo sapere immediatamente.

I giochi verranno successivamente messi a disposizione per il riscatto e il download nella giornata di martedì 5 luglio, ciò significa che lunedì 4 luglio rappresenta l'ultimo giorno utile per aggiungere alla propria raccolta personale i giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2022, ossia God of War, Nickelodeon: All-Star Brawl e Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Se non lo avete ancora fatto, rimediate prima che sia troppo tardi.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per segnalare che Sony ha cominciato ad inviare ai negozi fisici i nuovi voucher per il PlayStation Plus, i quali funzionano in maniera differente rispetto al passato.