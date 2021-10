PlayStation Plus: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis di novembre 2021?

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021, l'annuncio è previsto nel corso di questa settimana ma la trasmissione dello State of Play in programma per il 27 ottobre potrebbe stravolgere i piani comunicativi di Sony.

L'annuncio dei giochi PS Plus di novembre 2021 è atteso proprio per mercoledì 27 ottobre alle 17:30 ora italiana seguendo un calendario ormai ampiamente collaudato, c'è da dire però che la presenza di uno State of Play organizzato per lo stesso giorno alle 23:00 potrebbe far slittare il reveal di qualche ora e non è escluso che i giochi del PlayStation Plus possano essere annunciati proprio durante l'evento Sony, come già accaduto nel recente passato, l'ultima volta a marzo con l'annuncio del debutto di Final Fantasy VII Remake nella lineup Instant Game Collection.

Da novembre Sony regalerà tre giochi PlayStation VR agli abbonati Plus ma non è ancora chiaro quali siano questi titoli e quando verranno distribuiti esattamente, c'è chi si aspetta inoltre un mese ricchissimo per festeggiare il primo anniversario di PS5 ma al momento si tratta solamente di speranze e speculazioni. Su Everyeye.it trovate rumor e previsioni sui giochi PlayStation Plus di novembre 2021, questa settimana ne sapremo certamente di più a riguardo.