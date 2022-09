PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di ottobre e quando escono?

Nonostante vi stiate ancora godendo i giochi mensili gratis per PlayStation Plus di settembre, la vostra mente ha già cominciato a pensare al mese di ottobre? Non temete, adesso vi diciamo noi quando verranno annunciati e quando saranno messi a disposizione i prossimi titoli gratuiti per tutti gli abbonati al servizio premium di Sony.

L'annuncio dei nuovi giochi mensili di ottobre 2022 per PlayStation Plus è atteso alle 17:30 di mercoledì 28 settembre. Sony, come di consueto, pubblicherà la lista dei tre nuovi titoli per PS4 e PS5 sulle pagine del blog istituzionale di PlayStation e sarà nostra premura avvisarvi non appena ciò accadrà. Per la messa a disposizione effettiva, invece, dovrete aspettare qualche giorno in più, dal momento che i nuovi giochi gratis potranno essere scaricati a partire da martedì 4 ottobre. Un'altra data da tenere a mente è quella di lunedì 3 ottobre, che rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi gratis di settembre 2022, ossia Need For Speed Heat per PS4, Granblue Fantasy Versus per PS4 e Toem per PS5. Se non lo avete ancora fatto, rimediate prima che sia troppo tardi!

Basandoci su quanto avvenuto sul finire dello scorso mese, Sony potrebbe approfittare dell'annuncio dei nuovi giochi mensili per presentare anche la lista dei nuovi titoli di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium. Vi avvisiamo già da ora che questi si faranno attendere ancora di più, dal momento che verranno messi a disposizione per il download più avanti nel corso del mese, più precisamente da martedì 18 ottobre.