PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis PS4 di maggio?

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del mese e come sempre cresce l'attesa per i nuovi giochi gratis PlayStation Plus, ma quanto dovremo attendere per l'annuncio dei giochi PS4 gratis di maggio 2020? Non molto, ecco la data.

Come di consueto l'annuncio dei giochi PS4 gratis di maggio 2020 per gli abbonati PS Plus avverrà l'ultimo mercoledì del mese, in questo caso il 29 aprile alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai perfettamente rodato. Le possibilità di ritardi per l'emergenza Coronavirus sono minime in questo caso (praticamente inesistenti) mentre non sono esclusi leak anticipati anche se per il momento non è ancora trapelato nulla di certo.

Nelle nostre speculazioni giochi PlayStation Plus gratis abbiamo ipotizzato l'arrivo di un gioco AAA First Party come Horizon Zero Dawn o God of War e di un gioco terze parti di discreto spessore come un episodio della serie Yakuza (sempre più popolare anche in Occidente) o Street Fighter V. Negli ultimi mesi Sony ha proposto giochi di alto profilo come The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro, si proseguirà su questa strada anche a maggio? Lo scopriremo a metà della prossima settimana.

Nel frattempo ricordiamo che Sony regala a tutti Uncharted Collection e Journey gratis per PS4, riscattabili fino a inizio maggio.