PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis PS4 di novembre 2020?

Il mese di ottobre sta per finire e si avvicina dunque il momento dell'annuncio dei giochi gratis PlayStation 4 di novembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Ma quando verranno svelati i giochi della Instant Game Collection?

Per l'annuncio ufficiale di Sony dovremmo attendere fino alle 17:30 (ora italiana) di mercoledì 28 ottobre, i giochi saranno poi disponibili per il download gratis da martedì 3 novembre. Tutto questo, ovviamente, salvo cambi di programma non previsti.

A ottobre gli abbonati PlayStation Plus hanno potuto scaricare gratis Vampyr e Need for Speed Payback, non sappiamo ancora cosa ci aspetta esattamente a novembre, l'unica certezza riguarda il debutto del pacchetto PlayStation Plus Collection per PlayStation 5, bonus di benvenuto che include 18 giochi per PS4 compatibili con la nuova console, tra questi citiamo Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7 Biohazard, inFAMOUS Second Son, Fallout 4, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Of Us Remastered e Until Dawn.

Su Everyeye.it trovate le previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di novembre, come detto è però difficile capire esattamente quali saranno le scelte di Sony nel mese che segna il debutto di PlayStation 5 sul mercato. E voi cosa vi aspettate dalla lineup PS Plus di novembre 2020? Fatecelo sapere nei commenti, lo spazio qui sotto è a vostra disposizione.